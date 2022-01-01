ОКОЛО 700 ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО НАКОРМЯТ В ЗОНЕ ФУДКОРТА У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ
Сухум. 1 января 2022. Абхазия-информ. По договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения.
Как рассказал главный специалист Департамента экономического развития Администрации Сухума Денис Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось – было выделено 691 купон. По этим купонам детям бесплатно дадут напиток, закуску и сладости. На площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.
Об этом сообщает сайт столицы.
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