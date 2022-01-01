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Абхазия Информ

ОКОЛО 700 ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО НАКОРМЯТ В ЗОНЕ ФУДКОРТА У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ

Новости Суббота, 01 января 2022 19:59
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ОКОЛО 700 ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО НАКОРМЯТ В ЗОНЕ ФУДКОРТА У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ

Сухум. 1 января 2022. Абхазия-информ. По договоренности с предпринимателями, купоны выделены многодетным семьям, инвалидам-колясочникам, круглым сиротам, а также всем детям, которые значатся в списках Управления соцобеспечения.  

Как рассказал главный специалист Департамента экономического развития Администрации Сухума Денис Кварчия, предприниматели каждый год выделяют купоны на благотворительность и в этом году их количество увеличилось – было выделено 691 купон. По этим купонам детям бесплатно дадут напиток, закуску и сладости.  На площади Свободы у главной елки установлено 17 фудкортов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 01 января 2022 20:00

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