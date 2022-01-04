ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 3 января проведено у 697 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 9, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов. В Гудаутской ЦРБ за четыре дня скончались женщины 87, 67 и 78 лет, а также мужчина 74 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38007 человек. Зарегистрировано 561 летальный случай. Выздоровели 30378 человек.