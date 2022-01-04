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Абхазия Информ

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РОВД ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Новости Вторник, 04 января 2022 14:30
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ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РОВД ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба посетил ОВД Очамчырского района и представил личному составу нового руководителя.

Приказом министра исполняющим обязанности начальника Очамчырского РОВД назначен Реналд Чолария.

Службу в органах внутренних дел подполковник Чолария начинал в 2007 году с оперуполномоченного уголовного розыска и следующие 10 лет проработал на различных должностях подразделений оперативного блока МВД.

С 2018 по 2020 годы исполнял обязанности начальника УКОН МВД.

По настоящее время служил в должности заместителя начальника Управления уголовного розыска центрального аппарата ведомства.

Министр поблагодарил личный состав Очамчырского РОВД за достойную службу и обозначил основные направления в работе райоргана по обеспечению правопорядка в районе.

Вальтер Бутба отметил, что со стороны руководства коллективу будет оказана необходимая поддержка, а так же усилено материально-техническое обеспечение.

В этот же день Очамчырскому РОВД передана дополнительная единица автотехники, планируется усиление опорных пунктов милиции по всему району.

В коллективе райоргана сегодня служат грамотные специалисты – молодые офицеры и сотрудники милиции с многолетним стажем и опытом работы, которые приложат все усилия для того, чтобы жители и гости Очамчырского района в полной мере ощущали безопасность дома, в общественных местах и на улицах.

«Милиции всегда должна быть готова оказать необходимую помощь и поддержку гостям и жителям района», – сказал Вальтер Бутба.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 04 января 2022 14:35

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