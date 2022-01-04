ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ОЧАМЧЫРСКОГО РОВД ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба посетил ОВД Очамчырского района и представил личному составу нового руководителя.
Приказом министра исполняющим обязанности начальника Очамчырского РОВД назначен Реналд Чолария.
Службу в органах внутренних дел подполковник Чолария начинал в 2007 году с оперуполномоченного уголовного розыска и следующие 10 лет проработал на различных должностях подразделений оперативного блока МВД.
С 2018 по 2020 годы исполнял обязанности начальника УКОН МВД.
По настоящее время служил в должности заместителя начальника Управления уголовного розыска центрального аппарата ведомства.
Министр поблагодарил личный состав Очамчырского РОВД за достойную службу и обозначил основные направления в работе райоргана по обеспечению правопорядка в районе.
Вальтер Бутба отметил, что со стороны руководства коллективу будет оказана необходимая поддержка, а так же усилено материально-техническое обеспечение.
В этот же день Очамчырскому РОВД передана дополнительная единица автотехники, планируется усиление опорных пунктов милиции по всему району.
В коллективе райоргана сегодня служат грамотные специалисты – молодые офицеры и сотрудники милиции с многолетним стажем и опытом работы, которые приложат все усилия для того, чтобы жители и гости Очамчырского района в полной мере ощущали безопасность дома, в общественных местах и на улицах.
«Милиции всегда должна быть готова оказать необходимую помощь и поддержку гостям и жителям района», – сказал Вальтер Бутба.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.