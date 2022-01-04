БЕСЛАН БИГВАВА ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания подписал указ о временном отстранении от должности главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава.

«Отстранить главу администрации Очамчырского района Бигвава Б.В. от исполнения обязанностей на время производства предварительного расследования», – говорится в указе главы государства.

Этим же указом исполнение обязанностей главы Администрации Очамчырского района возложено на первого заместителя главы Администрации Артемона Габелая.