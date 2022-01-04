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Абхазия Информ

ВЛАСТЬ В АБХАЗИИ НЕ СВЕРГНУТ – ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД

Новости Вторник, 04 января 2022 14:38
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ВЛАСТЬ В АБХАЗИИ НЕ СВЕРГНУТ – ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД

Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Геополитическая ситуация в мире к концу 2021 года ухудшилась, продолжается процесс по созданию пояса нестабильности вокруг России. После неудачной попытки осуществления цветной революции в Белоруссии активизировались действия Грузии по выполнению указаний кураторов по созданию на Кавказе этого пояса, но в Абхазии в 2022 году ситуация не будет дестабилизирована. Такое мнение EADaily выразил заведующий кафедрой истории, права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС доктор исторических наук Фарман Кулиев.

«Одна из причин нестабильной ситуации в Абхазии, на наш взгляд, заключается в том, что нынешняя власть создает условия для российских инвестиций. А это раздражает оппозицию. Но наряду с этим следует отметить и тот факт, что оппозиция сама стремится к власти. Хотя в недавнем прошлом некоторые представители оппозиции находились у власти и не смогли, а, может, и не захотели решить социально значимые проблемы республики», – сказал Кулиев.

Он прогнозирует, что к весне, к парламентским выборам, ситуация в республике обострится, оппозиция продолжит акции, требуя смены власти.

«В 2022 году в целом оппозиция будет активизировать свою деятельность. Однако дестабилизации ситуации и смены власти в республике не будет. Большая часть населения республики вряд ли будет поддерживать оппозицию, в частности одного из лидеров экс-министра экономики Адгура Ардзинба. Народ Абхазии уверен в том, что смена власти необходима оппозиции для извлечения определенных дивидендов», – считает Фарман Кулиев.

https://eadaily.com/ru

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 04 января 2022 14:40

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