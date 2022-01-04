РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ СУХУМЧАНИН В НОВОМ ГОДУ

Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Первым сухумским ребенком, появившимся в свет в 2022 году, стал Самир Воуба. Он появился на свет в Сухумском роддоме вечером 3 января. Ребенок весит 4 кг, рост - 58 см. Это третий ребенок в семье Воуба. У Самира две сестры – 6 и 4,5 лет.

Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе приехал в Сухумский роддом поздравить мать малыша Викторию Цушба-Воуба и вручил ей сертификат на 100 тысяч рублей, подписанный главой Администрации Сухума Бесланом Эшба.



Об этом сообщает сайт столицы.