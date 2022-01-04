ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 359 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 59 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 15, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38066 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30487 человек.