ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ БОЛЕЕ 38 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 января 2022. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 359 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 59 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.