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Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Новости Среда, 05 января 2022 14:09
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. В ходе расследования уголовного дела, незамедлительно возбужденного СО УВД по г. Сухум 01 января 2022 по факту поступления информации о получении огнестрельного ранения гражданина Цулукия Т. З., установлено, что пострадавший получил ранение примерно в 02.00 час. на территории отеля «Гаруда» в г. Сухум в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку.

По имевшим место в указанный период событиям 02 января 2022 года показания следствию дал глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, которые проверяются на данном этапе предварительного расследования.

Как ранее сообщалось, информация о доставлении мужчины с огнестрельным ранением в Республиканскую больницу в г. Сухум, поступила в дежурную часть столичного УВД в 02.40 час. 01 января текущего года.

В настоящее время в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РА продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 05 января 2022 14:15

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