ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ В ГОРАХ АБХАЗИИ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. Сотни машин с туристами застряли на заснеженной трассе рядом с озером Рица в Абхазии. В сугробах намертво встали даже внедорожники, не спасает и зимняя резина. Видео из снежного плена выложили в Сеть очевидцы.

При этом никаких дорожных служб на трассе не видно. Видимо, дорожники решили дождаться, когда снег растает сам.

Многие комментаторы в Интернете указывают, что туристы виноваты сами, и совершили весьма опрометчивый поступок, пытаясь добраться к горному озеру во время жутких снегопадов.

Как ранее сообщалось в горах Сочи для уборки снега задействованы почти 70 единиц техники и более 160 человек.