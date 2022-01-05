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Абхазия Информ

ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ В ГОРАХ АБХАЗИИ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

Новости Среда, 05 января 2022 14:36
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ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ В ГОРАХ АБХАЗИИ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. Сотни машин с туристами застряли на заснеженной трассе рядом с озером Рица в Абхазии. В сугробах намертво встали даже внедорожники, не спасает и зимняя резина. Видео из снежного плена выложили в Сеть очевидцы.

Многие туристы вынуждены идти по дороге пешком.

При этом никаких дорожных служб на трассе не видно. Видимо, дорожники решили дождаться, когда снег растает сам.

Многие комментаторы в Интернете указывают, что туристы виноваты сами, и совершили весьма опрометчивый поступок, пытаясь добраться к горному озеру во время жутких снегопадов.

Как ранее сообщалось в горах Сочи для уборки снега задействованы почти 70 единиц техники и более 160 человек.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 05 января 2022 14:59

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