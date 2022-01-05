 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ВВОДИТ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Новости Среда, 05 января 2022 14:54
Оцените материал
(0 голосов)
«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ВВОДИТ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи с высокими нагрузками на ПС Сухум-1 вводятся ограничения на подачу электроэнергии по следующему графику –

Трансформатор Т-1:

С 17.00 до 18.00 – 26 фидер (район СОИ)

С 18.00 до 19.00 – 26 фидер (ул. Имама Шамиля, ул. Вардания, ул. Амичба)

С 19.00 до 20.00 – 26 фидер (район Сухумприбора, ул. Чачба)

С 20.00 до 21.00 – 37 фидер (ул. Семерджиева, ул. Мери Авидзба)

С 21.00 до 22.00 – 41 фидер (ул.Назадзе, Старый посёлок)

С 22.00 до 23.00 – 28 фидер (центр города)

С 23.00 до 0.00 – 33 и 40 фидеры (Яштуха, район интерната)

Трансформатор Т-2:

С 18.00 до 19.00 – 17 фидер (район Вокзала)

С 19.00 до 20.00 – 17 фидер (район Депо, ул. Почтовая)

С 20.00 до 21.00 – 18 фидер (центр города)

С 21.00 до 22.00 – 38 фидер (район Легко, район Кинопроката)

С 22.00 до 23.00 – 29 фидер (ЖД – тяга)

С 23.00 до 0.00 – 25 фидер (ул.Титова, район Пивзавода)

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 05 января 2022 14:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ В ГОРАХ АБХАЗИИ ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.