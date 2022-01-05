«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ВВОДИТ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи с высокими нагрузками на ПС Сухум-1 вводятся ограничения на подачу электроэнергии по следующему графику –
Трансформатор Т-1:
С 17.00 до 18.00 – 26 фидер (район СОИ)
С 18.00 до 19.00 – 26 фидер (ул. Имама Шамиля, ул. Вардания, ул. Амичба)
С 19.00 до 20.00 – 26 фидер (район Сухумприбора, ул. Чачба)
С 20.00 до 21.00 – 37 фидер (ул. Семерджиева, ул. Мери Авидзба)
С 21.00 до 22.00 – 41 фидер (ул.Назадзе, Старый посёлок)
С 22.00 до 23.00 – 28 фидер (центр города)
С 23.00 до 0.00 – 33 и 40 фидеры (Яштуха, район интерната)
Трансформатор Т-2:
С 18.00 до 19.00 – 17 фидер (район Вокзала)
С 19.00 до 20.00 – 17 фидер (район Депо, ул. Почтовая)
С 20.00 до 21.00 – 18 фидер (центр города)
С 21.00 до 22.00 – 38 фидер (район Легко, район Кинопроката)
С 22.00 до 23.00 – 29 фидер (ЖД – тяга)
С 23.00 до 0.00 – 25 фидер (ул.Титова, район Пивзавода)