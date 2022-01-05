ЯНВАРСКИЙ ШТУРМ СУХУМА

Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. Сегодня исполнилось 29 лет со дня январской операции по взятию Сухума. Из воспоминаний участников боев. В конце декабря 1992 года Министерством Обороны Абхазии была спланирована операция по освобождению столицы Абхазии города Сухум. Но погода внесла свои коррективы и наступление отложили на одну неделю. Зима 1992/93 года в Абхазии воистину выдалась снежной. Снег валил сплошной стеной и что самое удивительное даже на побережье он оставался лежать, обычно снег вдоль береговой черты быстро таял, сказывалось "дыхание моря". А в эту зиму он лежал не таял почти весь январь и февраль.

