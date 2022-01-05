ЯНВАРСКИЙ ШТУРМ СУХУМА

Сухум. 5 января 2022. Абхазия-информ. Сегодня исполнилось 29 лет со дня январской операции по взятию Сухума. Из воспоминаний участников боев.
В конце декабря 1992 года Министерством Обороны Абхазии была спланирована операция по освобождению столицы Абхазии города Сухум. Но погода внесла свои коррективы и наступление отложили на одну неделю. Зима 1992/93 года в Абхазии воистину выдалась снежной. Снег валил сплошной стеной и что самое удивительное даже на побережье он оставался лежать, обычно снег вдоль береговой черты быстро таял, сказывалось "дыхание моря". А в эту зиму он лежал не таял почти весь январь и февраль.
Пока наступление было отложено со штурмовыми группами провели дополнительные занятия по форсированию водных преград. А таких групп было создано две (основные группы), это был батальон А. Берзения который по план операции двумя группами должен был форсировать Гумисту и захватить часть города. Затем им на подмогу должны подойти основные подразделения ВС Абхазии.
Одну группу возглавил Начач-оглы Вова, а вторую - Халбад Руслан. В группе Халабада заместителем командира был Хашба Алхас - курсант одного из военных училищ РФ. Мать и сестра Алхаса погибли в вертолете над Латой 14 декабря 1992 года, сбитом грузинскими оккупантами. Группа Р. Халбад должен был форсировать Гумисту напротив расположения 8-го полка (там где дислоцировался полк Абхазской гвардии до начала войны). В составе группы было 130 бойцов. Вторая группа должна была форсировать Гумисту у Верхнегумистинского автомоста.
В четыре утра поступил приказ начать форсировать Гумисту. В том месте где форсировали реку группа Р. Халабад, Гумиста имела три русла и бойцам пришлось особенно тяжело входить в реку трижды на холодном ветру, а потом ведь предстояло вести бой в мокрой одежде (это один из просчётов разработчиков операции).
Переход под густым покровом снега враг не заметил. Первыми реку перешли Руслан Халабад и с ним всего 28 бойцов. Они заняли оборону перед линией окопов противника и приготовились к прикрытию оставшихся бойцов которые будут переходить Гумисту. Но время было упущенно, начался рассвет и противник заметил переходящих бойцов штурмовой группы. Противник отрыл огонь, тогда командир приказал отрыть ответный огонь по грузинским позициям, а так же отрыть и гранатомётный огонь, на подавление огневых точек. Но, опять же упущение разработчиков операции, в первой волне перешедших реку гранатомётчиков не оказалось, а переходить её под огнём противника это было самоубийством.
В конце концов противник разобрался что реку перешла только небольшая часть солдат и сосредоточил огонь по ним одновременно отсекая их от своего берега реки. И всё же командир группы Руслан Халобад принимает решение пробиваться назад к своим, опять через холодные воды Гумисты. По сути это было единственным правильным решением - ещё не до конца рассвело, мелкий снег который шёл мог скрыть отход абхазских бойцов, а что самое главное если бы эти солдаты ждали бы темноты до отхода, они бы просто замёрзли бы в своей мокрой одежде, а это верная смерть. Поэтому риск оправдывает средства. Халабад и все 28 бойцов прикрывая друг друга начали пробиваться к своим. Но что могли сделать почти три десятка автоматов против ствольной артиллерии и минометов.
Кстати в то время на вооружении ВС Абхазии было всего 6 орудий Д-44 и несколько 120 и 82 мм минометов и это на весь участок фронта, и что самое обидное практически не было снарядов. Как то это навяжется с утверждением грузин что в Абхазию со складов МО России была поставлена корпусная и дивизионная артиллерия всех калибров и "море" снарядов...
Оставим это на совести тех у кого глаза велики от страха перед небольшой группой солдат ВС Абхазии, которые не побоялись при отсутствии артиллерийской и тем более авиационной поддержки пойти в наступление. Правда я вполне допускаю что грузины специально распространили эти служи что бы хоть как то оправдаться перед своим народом почему имея сотню танков и три сотни бронетранспортёров, не менее полуторасотен стволов артиллерии и 8 штурмовиков Су-25, плюс вертолёты огневой поддержки от 3 до 5 штук они так и не смогли форсировать Гумисту, а продолжали сидеть в своих окопах и вести войну на выживание. А по другому тут и не скажешь. Грузины имея лучшие экономические позиции могли вести позиционную войну не один год, зная что экономика Абхазии работает на пределе и год максимум два больше не выдержит. И тогда "сепаратистам" или придётся прекратить борьбу или погибнуть...
Но вернемся к 5 января 1993 году.
При отступлении группа Халабада потеряла 19 своих бойцов из тех 29 что форсировали реку. Ещё несколько солдат погибли уже на абхазской стороне Гумисты пытаясь вытащить раненых бойцов. Но попадали под пули грузинских снайперов и гибли так и не сумев спасти раненых.
Вторая группа так же не сумела выполнить поставленной задачи. И ей пришлось отступать, причём прямо по минному полю. Ей поставили задачу форсировать реку на неразведанной территории. Как оказалось это было противопехотное минное поле. Бойцы этой группы подрывались и получали ранения что исключало их самостоятельного движения. Не имея возможности всех эвакуировать несколько человек попали в плен к грузинским оккупантам, где их замучили до смерти, а тех кто пройдя весь этот ад остался жив были расстреляны перед самым обменом. Который состоялся 8-го и 10 января 1993 года.
Вот список солдат ВС Абхазии которые были замучены в грузинском плену:
Цвижба Алик - замучен в плену.
Барганджия Заур - замучен в плену.
Харазия Валера - зарезан ножом 10.01.1993 г. за перед самым обменом.
Джинджолия Андрей - замучен в плену.
Чанба Борис - застрелен в день обмена 8.01.1993 г.
Цкуя Хасик - убит перед самым обменом 10.01.1993 г.
Барцыц Игорь - убит перед обменом 8.01.1993 г.
Хутаба Александр - убит перед обменом 8.01.1993 г.
Это список тех солдат по которым судмедэксперизой было доказано что незадолго до обмена они были живы, а так же имена тех солдат которые попали в плен живыми, но обменяли их уже мёртвыми. На теле которых были обнаружены многочисленные следы колото-резаных ран, а так же прижизненные следы побоев.
Кроме этого двух солдат – Бгеу Гурама и Агумава Гарика после того как они оказались в грузинском плену больше никто не видел. Они и по сей день считаются пропавшими без вести.
А всего скорбный список погибших солдат ВС Абхазии пополнился на 31 фамилию, из которых 23 тела остались лежать на оккупированной территории. И для того что бы их отдать родственникам грузины потребовали выкуп.