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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Четверг, 06 января 2022 11:20
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СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 6 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 5 января проведено у 435 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 84 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38150 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30723 человека.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 06 января 2022 11:30

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