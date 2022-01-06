СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 6 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 5 января проведено у 435 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 84 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, состояние здоровья 2 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38150 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30723 человека.