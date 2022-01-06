СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 6 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 382 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 77 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38227 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30903 человека.