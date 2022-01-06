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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Новости Четверг, 06 января 2022 23:44
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ГРАЖДАН АБХАЗИИ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Сухум. 6 января 2022. Абхазия – Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии, православных христиан с Рождеством Христовым.

В поздравлении в частности говорится: "Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Это великое событие, наполняющее наши сердца благодатью, искренней верой и радостью.

Рождественские дни укрепляют наш дух, напоминают нам о важнейших ценностях – милосердии, заботе, любви.

Пандемия covid-19, с которой по-прежнему борется весь мир, показала насколько важны взаимопомощь и поддержка, единство.

Светлый праздник Рождества Христова дарит нам надежду на добрые перемены, вдохновляет на новые свершения. желаю всем гражданам Абхазии, празднующим рождество христово, семейного уюта, исполнения желаний.

Кьырса алҧха шәымазааит!"

Сообщает пресс-служба главы государства.

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