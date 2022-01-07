ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОКАЗАЛ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ЖИТЕЛЯМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА АБХАЗИИ

Сухум. 7 января 2021.Абхазия-Информ. Жители Очамчырского района благодарят Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за оказанное внимание и поддержку, сообщает пресс-служба администрации в соцсети Фейсбук. Ochamchira_inform

«Почти три вагона пшеничной муки в мешках по 50кг было роздано населению - малоимущим и многодетным семьям, семьям погибших и ветаранам ОВ НА Очамчырского района с 30 декабря», - говорится в сообщении.

По поручению Главы Администрации Очамчырского района, сотрудники Отдела экономики, с/х и прогнозирования организовали оперативное распределение гуманитарной помощи, которая пришла в подарок из Краснодарского края, по всем 26 сёлам района.