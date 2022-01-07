ПРЕСЕЧЕН СБЫТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 7 января 2022. Абхазия -Информ. В производстве следственной группы отдела внутренних дел по Галскому району находится уголовное дело возбужденное 26 декабря 2021 года в отношении Зухба Темура Владимировича и Лемонджава Мурмана Валикоевича по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 Уголовного Кодекса Республики Абхазия, квалифицирующим признаком которого является незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что Лемонджава Мурман Валикоевич приобрел наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере с целью сбыта. После чего по предварительному сговору с Зухба Темуром Владимировичем осуществлял сбыт наркотического средства «метадон»в особо крупном размере.

5 и 6 января текущего года соответственно, последним предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотического средства «метадон» в особо крупном размере.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.