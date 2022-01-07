«ЗИМНЯЯ ШКОЛА В СУХУМЕ

Сухум. 7 января 2022. Абхазия - Информ . С 4 по 8 января в Сухуме проходит зимняя школа «Учитель года», в которой участвуют 40 педагогов из России и 150 из Абхазии. Об этот сообщает Абаза ТВ.

Несмотря на пандемию, инициативу Министерства просвещения и языковой политики Абхазии с охотой поддержали российские коллеги.

«Зимняя школа - это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, который объединяет педагогов-победителей, лауреатов региональных и всероссийских конкурсов разных лет.

Лауреаты конкурса «Учитель года» проводят мастер-классы по разным направлениям и предметам. Российские спикеры представляют авторские и методические наработки, делятся опытом работы с детьми в школах.

Во время «Зимней школы» абхазские педагоги знакомятся с различными электронными образовательными ресурсами, цифровыми технологиями, с развитием гибридного обучения.