ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЦАНДРЫПШ НЕДОВОЛЬНЫ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 7 января 2022. Абхазия - Информ. В посёлке Цандрыпш Гагрского района Абхазии прошло собрание жителей посёлка. Глава поселка Цандрыпш Адгур Дасания подробно рассказал о том, чем возмущены жители поселка и чего требуют от главы государства.

Часть поселка Цандрыпш получает электроэнергию от железнодорожной подстанции. При прохождении поездов трансформатор получает сильную нагрузку, поэтому в части поселка, которую питает железнодорожная подстанция необходимо прекращать подачу электричества на время прохождения поездов.

«В связи с частым отключением света у людей возникли вопросы, как решить эту проблему. Мы обратились к президенту, к руководству страны, и они пообещали помочь с решением этого вопроса», — пояснил Адгур Дасания.

В Цандрыпше необходимо установить отдельный трансформатор, который позволит жителям получать электроэнергию и не зависеть от работы железнодорожного трансформатора.