ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А.Г. БЖАНИЯ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сухум. 8 января 2022. Абхазия - Информ . Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с ситуацией в Казахстане.

В заявлении в частности говорится: "Серьезно обеспокоены событиями, происходящими в Республике Казахстан в последние дни. Протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан.

За попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства прослеживаются характерные признаки внешнего вмешательства. В незаконные радикальные акции вовлечены подготовленные и координируемые извне вооруженные формирования. Об этом факте заявил Президент Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаев. По поручению Главы государства правоохранительные органы Республики Казахстан проводят контртеррористическую операцию, нацеленную на обеспечение безопасности мирных граждан, охрану жизненно важных объектов критической инфраструктуры.

6 января 2022 года на основании обращения Президента Республики Казахстан Советом коллективной безопасности ОДКБ принято совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.

Поддерживаем стремление законного руководства Республики Казахстан восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Считаем неприемлемой практику незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации и последующий вооруженный захват власти, контролируемыми извне группировками.

Желаем народу Казахстана скорейшего восстановления законности на всей территории государства, а также мира, благополучия и процветания".

Ссылка:Официальный сайт Президента Республики Абхазия