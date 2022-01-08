ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Сухум. 8 января 2022. Абхазия - Информ. Черноморское Казачье Войско Абхазии, Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ДНР, ЛНР и Россией "Отечество", Союз Казаков Абхазии и казаков ветеранов боевых действий, Абхазское казачье общество совместно с Посольством Российской Федерации передали детям около 300 сладких подарков к Новому году и Рождеству.
В связи с тем что в этом году у Посольства Российской Федерации не было возможности выдать подарки по списку полным объёмом, было принято обоюдное решение провести акцию совместно. То есть Посольство РФ передало четырём организациям 150 детских подарков, а организации в свою очередь докупили точно такие же подарочные коробки, подобрали ассортимент сладостей и вручили подарки детям наших организаций.
Огромная благодарность Посольству Российской Федерации и всем тем, кто принял участие в поздравлении детей с Новым годом!
http://kazaki-ab.ru/news/podarki-
Последнее от Super User
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А.Г. БЖАНИЯ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
- ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЦАНДРЫПШ НЕДОВОЛЬНЫ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- «ЗИМНЯЯ ШКОЛА В СУХУМЕ
- ПРЕСЕЧЕН СБЫТ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
- ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОКАЗАЛ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ЖИТЕЛЯМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА АБХАЗИИ