Сухум. 8 января 2022. Абхазия - Информ . Черноморское Казачье Войско Абхазии, Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ДНР, ЛНР и Россией "Отечество", Союз Казаков Абхазии и казаков ветеранов боевых действий, Абхазское казачье общество совместно с Посольством Российской Федерации передали детям около 300 сладких подарков к Новому году и Рождеству.

В связи с тем что в этом году у Посольства Российской Федерации не было возможности выдать подарки по списку полным объёмом, было принято обоюдное решение провести акцию совместно. То есть Посольство РФ передало четырём организациям 150 детских подарков, а организации в свою очередь докупили точно такие же подарочные коробки, подобрали ассортимент сладостей и вручили подарки детям наших организаций.

Огромная благодарность Посольству Российской Федерации и всем тем, кто принял участие в поздравлении детей с Новым годом!

http://kazaki-ab.ru/news/podarki-