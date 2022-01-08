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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТВЕРО УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ ПРОШЕДШИХ 21 ДЕКАБРЯ 2021ГОДА

Новости Суббота, 08 января 2022 21:30
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В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТВЕРО УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ ПРОШЕДШИХ 21 ДЕКАБРЯ 2021ГОДА

Сухум. 8 января 2022. Абхазия - Информ. Прокуратурой города Сухум задержано четверо участников массовых беспорядков, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум

Прокуратурой города Сухум, в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий, по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 и частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия, задержано четверо подозреваемых.

По поручению органа предварительного расследования оперативными службами СГБ Республики Абхазия совместно с МВД Республики Абхазия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

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