В СУХУМЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТВЕРО УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ ПРОШЕДШИХ 21 ДЕКАБРЯ 2021ГОДА

Прокуратурой города Сухум, в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий, по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 и частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия, задержано четверо подозреваемых.

По поручению органа предварительного расследования оперативными службами СГБ Республики Абхазия совместно с МВД Республики Абхазия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления.