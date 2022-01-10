ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 80 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 9 января проведено у 419 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 80 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 20, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались - женщина 92 и мужчина 44 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38307 человек. Зарегистрирован 563 летальных случая. Выздоровели 31303 человека.