 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 80 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 10 января 2022 10:20
Оцените материал
(0 голосов)
ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 80 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию за 9 января проведено у 419 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 80 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 20, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались - женщина 92 и мужчина 44 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38307 человек. Зарегистрирован 563 летальных случая. Выздоровели 31303 человека.

Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕДИКИ МЧС ВЫВЕЗЛА БОЛЬНОГО ИЗ ВЫСОКОГОРНОГО СЕЛА ПСХУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.