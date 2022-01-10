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Абхазия Информ

В ЕС РАССКАЗАЛИ, КОГДА ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Новости Понедельник, 10 января 2022 15:17
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В ЕС РАССКАЗАЛИ, КОГДА ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

В ЕС надеются принять российских туристов уже весной

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной этого года, пишут "Известия" со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.

"Спутник V" с марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

Сантандер выразил надежду, что "к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу". Он добавил, что все "упирается" в одобрение отечественной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию осложняют ограничения в Европе из-за распространения омикрон-штамма.

Сантандер выразил надежду, что "к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу". Он добавил, что все "упирается" в одобрение отечественной вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию осложняют ограничения в Европе из-за распространения омикрон-штамма.

"Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка", — сказал Сантандер.

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