АБХАЗИИ НЕОБХОДИМА СТАБИЛЬНОСТЬ

«Если сегодня различные политические силы начнут содержательный диалог по острым экономическим, политическим и социальным вопросам, то у Абхазии будет реальный шанс стать полноценным государством, способным обеспечить достойную жизнь нашему многонациональному народу». Об этом говорится в обращении представителей общественности, распространенном 10 января.

На протяжении длительного времени наша страна живет в условиях политической нестабильности, несколько раз выливавшейся в массовые беспорядки и перевороты. Такая ситуация является прямым следствием неудовлетворенности качеством жизни большого числа людей, что связано с отсутствием экономических и политических реформ на протяжении долгого времени.

Не менее важными факторами являются бескомпромиссность и пренебрежение цивилизованными формами политической борьбы со стороны политических сил, а также приоритет корпоративных интересов над общественными. Все это порождает в обществе недоверие к политическим элитам и институтам, способствует правовому нигилизму и все больше подрывает веру в дееспособность нашего государства.

Общество предъявляет претензии и к недостаточно эффективной работе власти, приведшей, в частности, к обострению проблем в здравоохранении и в энергетике, и к оппозиции, которая вместо того, чтобы озвучить собственное видение реального решения проблем, организовывает опасные акции протеста, ведущие к дальнейшему ухудшению ситуации в стране.

В современной истории Абхазии есть примеры противоправных шагов, предпринятых разными силами с целью прихода к власти, но пришло время, когда этому должен быть положен конец.

Несомненно, наш народ давно ждет того, чтобы власть эффективно выполняла свои функции, в том числе в наведении правопорядка, используя для этого все свои полномочия и законные возможности. При этом недопустимо переступать черту, за которой последует установление полицейского режима. Наше общество не станет мириться с практикой избирательного применения закона, сегодня это неминуемо приведет к подрыву доверия к правоохранительным органам и росту недовольства, чреватого новыми опасными событиями.

В целях обеспечения нормальных условий для работы органов государственной власти, проведения назревших реформ и решения многочисленных проблем, с которыми сталкивается наше государство, находящееся в достаточно уязвимом положении, необходима стабильность, путь к которой возможен только через широкий диалог, в который должны быть вовлечены власть и оппозиция, а также другие общественные силы.

Сегодня есть реальная основа для такого конструктивного диалога, поскольку в повестках политических реформ, озвученных властью и оппозицией, есть много совпадений, что говорит об отсутствии непреодолимых противоречий в видении будущего нашего государства.

Это обстоятельство дает серьезный шанс сформировать общенародную повестку реформ, к составлению которой и власть, и оппозиция, и другие общественные силы могли бы приступить совместЕще один круг деструктивного противостояния с любым исходом наша страна просто не выдержит.

Если сегодня различные политические силы начнут содержательный диалог по острым экономическим, политическим и социальным вопросам, то у Абхазии будет реальный шанс стать полноценным государством, способным обеспечить достойную жизнь нашему многонациональному народу.

Астамур Тания

Лиана Кварелия

Арда Инал-Ипа

Инал Хашиг

Ибрагим Чкадуа

Диана Керселян

Элона Турава

Азамат Багателия