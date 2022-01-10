ОХОТА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ

пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района. Поиски велись с 17 часов 25 минут. Вместе со спасателями в поисках участвовали и родные пропавшего. По прошествии определённого времени тело гражданина Габлия было обнаружено.

По предварительной версии погибший сорвался со скалы.