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Абхазия Информ

ОХОТА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ

Новости Понедельник, 10 января 2022 17:22
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ОХОТА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ

Сухум. 10 января 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО МЧС Абхазии всю минувшую ночь вели поиски охотника, 

пропавшего в окрестностях села Акапа Сухумского района. Поиски велись с 17 часов 25 минут. Вместе со спасателями в поисках участвовали и родные пропавшего. По прошествии определённого времени тело гражданина Габлия было обнаружено.

По предварительной версии погибший сорвался со скалы.

 

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