ДЕЛЕГАЦИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ
Сухум. 10 января 2022. Абхазия-информ. Генпрокурор Агрба А.Н. и первый зам.генпрокурора Квициния Д.Г. 11 января 2022 года выезжают в Российскую Федерацию (г. Москва) для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 300 –летию со дня образования прокуратуры Российской Федерации.
Программа пребывания иностранных делегаций помимо участия в торжественных мероприятиях,
Программа пребывания иностранных делегаций помимо участия в торжественных мероприятиях, предусматривает встречу глав делегаций с Генеральным прокурором Российской Федерации Красновым И.В.
На 12 января 2022 года также намечена встреча руководства прокуратуры России и глав иностранных делегаций с президентом России Путиным В.В.