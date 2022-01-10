ДЕЛЕГАЦИЯ ГЕНПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Сухум. 10 января 2022. Абхазия-информ. Генпрокурор Агрба А.Н. и первый зам.генпрокурора Квициния Д.Г. 11 января 2022 года выезжают в Российскую Федерацию (г. Москва) для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 300 –летию со дня образования прокуратуры Российской Федерации.