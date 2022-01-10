ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 137 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 января 2022. Абхазия-Инф орм. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 585 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 137 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.