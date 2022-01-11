СУХУМ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ГОРОДОВ ДЛЯ ОТДЫХА МАМ И ДЕТЕЙ

В среднем жилье в Ялте бронируют на 6 ночей, за каждые сутки нужно заплатить около 2,6 тысячи рублей. Сутки проживания в Сухуме обойдутся в 1,2 тысячи рублей, а в Сочи – 2,7 тысячи рублей. Дороже обойдется отдых в Москве, жилье в которой чаще всего бронируют на 3 ночи, оплачивая за каждую 4,3 тысячи рублей. В первую десятку также вошли Ярославль, Пятигорск, Сургут, Пермь, Казань и Санкт-Петербург. Согласно статистике сайта бронирования жилья, путешественники отдыхают на январские праздники от 1 до 6 ночей. В среднем на проживание в городах туристы тратят от 1,3 д 6,2 тысячи рублей в сутки. Что касается мам с детьми, то они чаще всего путешествуют в январские выходные и тратят на отдых примерно 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает сайт столицы.