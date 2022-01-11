АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С КАЗБЕКОМ ТАЙСАЕВЫМ

Сухум. 11 января 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с Первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации, секретарём Центрального комитета КПРФ Казбеком Тайсаевым.

Обсуждались вопросы в сфере охраны здоровья граждан двух стран, в том числе в связи с Covid-19 и другие темы абхазо-российского сотрудничества.

Александр Анкваб и Казбек Тайсаев обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступившего 2022 года.

Премьер-министр отметил, что в Абхазии всегда ощущали поддержку Государственной Думы России и благодарны за содействие укреплению стратегического партнерства наших стран.