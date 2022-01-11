ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН И ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ТРЕБУЮТ ВСЕСТОРОННЕГО ОБСУЖДЕНИЯ

«Вопрос, который мы намерены обсудить, очень важен и для страны, и для конкретных граждан. Наш круглый стол посвящен анализу проблемы документирования граждан и жителей Абхазии», - сказала исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа, которая модерировала дискуссию.

Диана Керселян, руководитель сети общественных приемных, рассказала о шестилетнем опыте работы, об объеме оказанной помощи и наблюдаемых тенденциях относительно категорий обращающихся и проблем, которые их волнуют.

В целом, ЦГП занимается вопросами защиты прав человека около 15 лет, но с 2015 года эта работа приобрела системный характер. При ЦГП создана сеть общественных приемных - в городах Сухуме, Гале, Очамчире, а с пошлого года и в Гагре. В Ткуарчале работает выездная приемная. Если поступают запросы, сотрудники общественных приёмных выезжают и в другие районы.

Общественные приемные предоставляют гражданам различные виды помощи.

«В первую очередь, мы предоставляем людям информацию, которую они не могут получить в силу разных причин. Сам факт, что у людей нет доступа к информации, необходимой для решения их проблем, является нарушением прав человека, в частности нарушением закона о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов», - сказала Д. Керселян.

Если человек уже столкнулся с проблемой, пытался самостоятельно решить ее и не смог, то юристы общественных приемных предоставляют консультации в индивидуальном порядке и, если требуется, то сопровождают дело человека до момента решения проблемы.

«Последние два года мы представляем интересы людей в судах. Поскольку у нас нет закона о бесплатной юридической помощи, многие люди просто не доходят до суда, так как не в состоянии оплачивать адвоката. В таких случаях мы беремся за дело, наши юристы, имеющие статус адвокатов, представляют дела в судах», - отметила Керселян.

Юристы общественных приёмных подготавливают и распечатывают информационные листы по наиболее часто встречающимся проблемам, где доступным языком пошагово описывается алгоритм действий, необходимых для решения конкретной проблемы.

Эксперты общественных приёмных также занимаются анализом законов и других нормативных актов. «В случае выявления противоречий или пробелов, мы пишем письма в соответствующие инстанции, обосновываем необходимость принятия поправок в наших докладах и пр.», - сказала она.

С 2016 года ведется электронная база данных людей, обратившихся в общественные приёмные. На основе этой базы заполняются таблицы. «Это дает нам возможность анализировать информацию о том, с какими проблемами к нам обращаются люди, какие категории чаще всего сталкиваются с проблемами. За шесть лет к нам обратилось 7143 человека», - сказала Д. Керселян.

«Если посмотреть на таблицу обращений по годам, то видно, как меняется наша работа. Если в первые годы большинство людей обращалось за правовой информацией, то в последние годы увеличилось количество людей, нуждающихся в консультациях юристов по конкретным делам. Я полагаю, что люди стали больше доверять общественным приемным и качеству предоставляемых услуг», - сказала Керселян.

Как показал анализ имеющихся в общественных приемных данных, количество обратившихся женщин в разы больше, чем мужчин. «Я связываю это с тем, что в нашем обществе женщины более активны. Очень часто женщины приходят для решения не своих собственных проблем, а, к примеру, проблем своего мужа, детей, других родственников», - заметила Керселян.

Среди обращавшихся в ОП есть представители всех национальностей, проживающих в Абхазии.

Наибольшее количество обращений связано с вопросами документирования, в частности получения документов, удостоверяющих личность, таких как паспорт гражданина, вид на жительство, форма №9, свидетельство о рождении и пр. Большинство подобных обращений поступает от жителей Галского района, но не только. Как оказалось, много проблем с документами, удостоверяющими личность, есть и у жителей других районов Абхазии. Также много обращений по вопросу пересечения границы. Эта проблема усугубилась в связи с закрытием абхазо-грузинской границы из-за пандемии коронавируса.

Стало сокращаться число обращений по жилищным вопросам, но стабильно много дел, связанных с социальным и пенсионным обеспечением. Общественные приемные часто помогают людям оформлять заявления в различные инстанции на получение материальной помощи. Нередко в общественные приемные обращаются и репатрианты из Турции и Сирии по разным вопросам, связанным с абхазским законодательством.

«Сегодняшний круглый стол мы решили посвятить проблеме документирования жителей Абхазии, поскольку больше всего обращений в наши приемные связано именно с этой проблемой. Мы считаем, что решение этой проблемы будет способствовать минимизации других проблем, связанных с социальным обеспечением, пенсиями, соблюдением прав человека. Понятно, что размеры пенсий, социальных пособий и других видов материальной помощи зависят от уровня развития экономики и эти вопросы не решаются в один день. Но наличие документов, удостоверяющих личность, своевременное их получение обеспечит доступ граждан к тем услугам, которые на этом этапе может предоставлять государство. Внесение поправок в закон о гражданстве, придание в 2013 году отдельным статьям закона обратной силы лишило большое число людей доступа к целому ряду государственных услуг, лишило многих прав. Документирование населения – это одна из первостепенных задач государства. Сегодня я не вижу, чтобы государство предпринимало конкретные шаги для решения этой проблемы. Закон 2013 года очень усложнил ситуацию и ограничил возможности для документирования населения», - отметила руководитель сети ОП Диана Керселян.

Юрист ЦГП Саид Гезердава представил аналитический доклад по проблемам документирования граждан и лиц без гражданства.

«Проблема получения документов, удостоверяющих личность, прежде всего паспортов, крайне политизирована, нет места аргументам, касающимся прав человека, что очень плохо. Гражданство – это политический институт, очень сложно избежать его политизации. Но нам необходимо понимать, что решая какую-то политическую задачу, мы можем наносить урон ценностям, которые провозглашены в нашей Конституции. Надо понимать, что те решения, которые были приняты относительно гражданства, возникли в момент внутриполитического кризиса и являются примером кризисного регулирования со всеми вытекающими последствиями. Сейчас, судя по всему, есть определенный консенсус относительно статуса жителей Галского района и его существенно менять никто из политических игроков не собирается», - сказал Гезердава.

Он обозначил основные проблемы, касающиеся документирования граждан. Речь идет о подзаконных актах, таких как «Инструкция о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина РА, утвержденная приказом МВД РА №700 от 27 сентября 2016 г.

«Инструкция представляет собой небольшой по объему документ с недостаточно конкретизированными компетенционными нормами, допускающими расширительное толкование на практике. … Документ не находится в открытом доступе, также его нет в платной справочной правовой системе что является нарушением принципа правовой определенности - одного из элементов принципа верховенства права», - отметил Гезердава.

По словам Гезердава, паспортные службы не могут выступать в качестве «последней инстанции» по вопросу отсутствия или утраты гражданства. Не могут быть основанием для признания лица никогда не имевшим или утратившим абхазское гражданство и результаты дополнительной проверки. Проверка наличия гражданства не может быть полноценной без судебного компонента.

«Возможность обжалования решения паспортных отделов значительно усложняется из-за специфической практики уведомления граждан. Обычно заявитель уведомляется сотрудником паспортного отдела лично или по телефону. При этом паспортные службы не практикуют представление информации о праве на обжалование своего решения и сроках обжалования», - сказал юрист.

По словам Гезердава, в настоящее время распространенным основанием отказа в подтверждении гражданства в ходе обмена паспортов является т.н. нарушение сроков проживания, установленных в пункте «б» статьи 5 Закона РА. Оно затрагивает жителей Абхазии во всех районах.

«Тут мы воочию наблюдаем, как неконституционные нормы, имеющие ретроактивное регулирование, создают неразрешимые проблемы. Требуя подтверждения постоянного проживания, Паспортное управление МВД РА игнорирует обстоятельства непреодолимой силы, одно из которых - это грузино-абхазская война, которая существенно повлияла на сохранность документов и архивных материалов. У бенефициаров общественной приемной ЦГП часто отсутствуют документы, удостоверяющие личность, именно по причине утраты в тот период», - отметил эксперт.

Еще одним существенным обстоятельством, лишившим людей возможности подтвердить свое постоянное проживание в Абхазии, является так и не налаженный в послевоенное время процесс документирования граждан.

Среди тех, кто чаще всего сталкиваются с этой проблемой – жители сел, представители национальных меньшинств, т.е. уязвимые люди. Они не всегда достаточно информированы о требованиях законодательства, они не получали информации о своих обязательствах как гражданах. Для жителей Галского района эта проблема была усугублена сложной ситуацией в сфере безопасности в 90-х - начале 2000-х годов. О соблюдении правопорядка в районе в указанный период говорить не приходилось. Фактически верификация проживавшего там населения берет свое начало именно с процесса паспортизации, начавшегося в 2006 году.

Немало сложностей связано и с получением вида на жительство. Остается открытым вопрос, почему люди получают вид на жительство с прочерком в графе «гражданство»?

Касаясь роли законодательства в существовании проблем с гражданством, Гезердава сказал: «Закону о гражданстве, принятому в 2005 году, придали обратную силу. Он установил иной порядок получения гражданства, чем тот, который был прописан в законе 1993 года, а именно пятилетний ценз проживания в Абхазии с октября 1994 г. по октябрь 1999 г. Это серьезное нарушение принципа верховенства права, то есть люди могут лишиться гражданства, если выезжали за пределы Абхазии и при этом не являлись абхазами по национальности».

Законодательство о гражданстве устарело, считает юрист. Паспортные органы сталкиваются с ситуациями, которые не урегулировал закон.

«Программа максимум – это принятие нового закона о гражданстве и связанных с ним подзаконных актов. Программа минимум - смягчить требования, которые очевидно являются несправедливыми; восстановить срок обращения в суд, если человеку не разъяснили письменно срок и порядок обжалования; прописать судебный порядок установления постоянного проживания; пересмотреть порядок дополнительной проверки и прописать его на уровне закона и пр.», - отметил Гезердава.

В дискуссии участвовали судья Конституционного суда РА Диана Пилия, глава Администрации Галского района Константин Пилия, уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл, уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия, представители общественных организаций, юристы общественных приемных.

Выступавшие говорили о чрезмерной политизированности проблемы документирования граждан, в особенности жителей Восточной Абхазии грузинской национальности, о проблемах, с которыми сталкиваются люди, которые не могут документально подтвердить факт проживания в Абхазии с 1994 г. по 1999 г., о том, что люди по незнанию пропускают сроки подачи исков в суды, о сложностях, связанных с подтверждением отсутствия гражданства другой страны, в особенности Грузии. Затрагивалась и тема восстановления абхазской национальности самурзаканцев.

Сотрудник ЦГП, экс-депутат парламента Батал Кобахия напомнил о работе, которая была проведена комиссией парламента четвертого созыва по вопросам гражданства.

Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл обратила внимание на то, что большое количество галцев получили грузинское гражданство после 2014 года.

«Я думаю, все знают, что в Галском районе в 2014 году, когда встал вопрос о выдаче вида на жительство, Т. Надарая, будучи главой Администрации Галского района, обратился к жителям и сказал, что все их права будут сохранены, вопрос собственности тоже будет положительно решаться, если у них будет вид на жительство, а для этого они должны предоставить документы, подтверждающие гражданство Грузии. И тогда основная масса жителей, кто имел грузинское гражданство, предъявили документы. Эти данные вместе с идентификационными номерам были зарегистрированы, вписаны в подворовые книги. А те, кто к тому времени не имели гражданство Грузии, чтобы получить вид на жительствов Абхазии, выехали в соседнюю республику и получили грузинское гражданство. В регистрационных журналах можно увидеть даты получения гражданства Грузии – 2014 год», - сказала она.

По мнению А. Шакрыл, у нас нет четкой позиции относительно того, хотим мы или не хотим считать жителей Галского района грузинской национальности гражданами Абхазии.

Омбудсмен считает, и с ней согласны участники круглого стола, что тема гражданства и документирования должна стать предметом обстоятельного обсуждения экспертов, властей и представителей оппозиции.

Главе Администрации Галского района был задан вопрос, получают ли документ об образовании дети, которые оканчивают галские школы.

«В 2021 году школы в Галском районе окончили 234 человека. 10 абитуриентов поступили в АГУ. По договоренности с ректором в университет принимают ребят с видом на жительство. Но, к сожалению, с каждым годом число поступающих в наш университет сокращается. Самая большая проблема - это выпускники. Дети родились в Галском роддоме, ходили в галский детский сад, затем в школу. Достигнув определенного возраста, молодые люди должны получить паспорта. Никакие они не граждане Грузии, пока они дети, пока они ходят в наши детские сады и школы. Раз мы не даем им документы, то это сделает Грузия», - сказал Константин Пилия.

Глава Галской Администрации считает, что ребенок, родившийся в Абхазии и выросший здесь, может претендовать на абхазское гражданство, если он сам не решил получить гражданство Грузии.

«У нас в районе на образование направляется 65% бюджет. Мы получаем дотации из республиканского бюджета. Вся республика помогает Галскому району. Мы растим человека, даем ему образование, а потом отдаем в Грузию? 143 миллиона рублей идет на образование на все 19 школ и детские сады района. Понятно, старшее поколение получает вид на жительство. Сейчас уже нет смысла говорить, кто в этом виноват. Произошло то, что произошло. Но мы должны думать о будущем детей», - отметил Пилия.

Что касается отказа от грузинского гражданства в пользу абхазского, то, по словам К. Пилия, в Грузии отказываются лишать таких людей своего гражданства.

По мнению члена Совета директоров ЦГП Лианы Кварчелия, уже сейчас, не дожидаясь каких-то решений, которые примут власти, нужно что-то делать.

«Допустим, если в судах приняты решения, а какой-то паспортный отдел, который не имеет право не исполнять это решение, чинит препятствия, с этим надо разобраться уже сегодня. Проблема гражданства является инструментом во внутриполитической борьбе в Абхазии. Я поддерживаю идею инклюзивного обсуждения этого вопроса, всех рисков и выгод вместе с вменяемыми людьми из оппозиции, депутатами парламента. Необходимо обсуждение этой болезненной темы с точки зрения наших государственных интересов, интересов безопасности Абхазии», - сказала Кварчелия.

Судья Конституционного суда Диана Пилия затронула тему дискреционных полномочий (дискреционные полномочия — это предоставление органу или должностному лицу полномочия действовать по собственному усмотрению, но в рамках закона или легитимного подзаконного акта). Такие полномочия широко используются в Европе, но во благо людей, для оказания им максимальной помощи. У нас же они используются со знаком «-». Дополнительные полномочия - это полномочия, используемые, чтобы помочь людям. У нас же нередко они используются, чтобы создать дополнительные проблемы», - сказала она.

В завершение дискуссии участники круглого стола согласились с тем, что для продвижения обсуждаемых вопросов было бы полезно, чтобы представители Галской администрации и центральных органов власти организовали всестороннее обсуждение проблемы документирования, в котором приняли бы участие представители разных общественных и политических сил с целью выработки приемлемого и реализуемого решения.