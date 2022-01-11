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Абхазия Информ

121 ЗАБОЛЕВШИЙ И ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Новости Вторник, 11 января 2022 23:20
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121 ЗАБОЛЕВШИЙ И ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Сухум. 11 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 543 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 121 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 пациент, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

В Гудаутский ЦРБ скончались три пациента, двое мужчин 84 и 65 лет, а также женщина 72 лет.

В Сухумской инфекционной больнице скончалась женщина 1951 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38565 человек. зарегистрировано 566 летальных случаев.

Выздоровели 31932.человека. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 11 января 2022 23:28

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