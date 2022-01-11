РОССИЯНКА ПОДЕЛИЛАСЬ «ВКУСНЫМИ» И НЕДОРОГИМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В СУХУМЕ

Сухум. 11 января 2022. Абхазия-Информ. Сухумский ресторан «Нартаа» славится очень вкусными лодочками по-аджарски. По словам россиянки, отдохнувшей с семьей в столице Абхазии, его посещают все местные жители.

«В этот раз на отдыхе мы все три дня обедали в этом кафе. Первый день взяли три хачапури с сыром и с мясом по 165 р./штука и компот из персиков 165 р/литр. Всего — 660 рублей. Второй день мы опять ели хачапури, только с яйцом по 150 р/штука. И опять компот, только из фейхоа. Всего — 615 рублей», — написала автор блога «Жизнь и отдых у моря» на Яндекс.Дзен.

Если пройти по набережной от «Нартаа» направо, то за причалом можно увидеть кафе «Пингвин», где продаются очень вкусные десерты и кофе.

«Мы брали шоколадный тортик — 150 р, безе Павлова — 180 р, эклер — 100 р, чай — 100 р, кофе по-турецки на песке — 60 рублей. Все свежее, вкусное. Итого — 590 рублей», — добавила туристка.

Также на набережной находится кафе Yapona Mama. Там, по словам отдыхающей, продают вкусное мороженое в шариках из настоящего молока и фруктов. Цена за один шарик — 70 рублей.

«И еще одно кафе, где готовят вкусные хинкали, располагалось недалеко от нашего гостевого дома на Железнодорожной. Хинкали лепят и готовят прямо при вас. Цена за штуку — 40 рублей», — добавила автор.

За три дня отдыха в Абхазии отдыхающей вместе с семьей удалось потратить не более 6000 рублей. «Вот за что люблю Абхазию, так это за вкусную недорогую еду и красивую природу», — резюмировала автор.