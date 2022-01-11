В СУХУМСКОМ СУДЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА 21 ДЕКАБРЯ

Сухум. 11 января 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском городском суде под председательством судей Марата Авидзба, Мадины Чанба и Астамура Тванба завершились судебные разбирательства по избранию меры пресечения в отношении троих оппозиционных активистов: Батала Цвижба, Аслана Тания и Рамаза Джопуа.

Суд постановил избрать меру пресечения для Батала Цвижба в виде ареста сроком на один месяц и пятнадцать суток, Аслана Тания будут держать под арестом пятнадцать суток, а Рамаза Джопуа отправят на домашний арест.

По ходатайству стороны защиты двум другим задержанным Инапшба Анри и Баграту Сурмава было решено продлить сроки задержания на 96 часов, тем самым отложив судебное разбирательство.

У Анри Инапшба обострилось хроническое заболевание, его из зала суда с высокой температурой доставили в медчасть МВД, а в отношении Баграта Сурмава суд предоставил адвокатам время на подготовку документов характеризующих их подзащитного.

Адвокаты оппозиционных активистов Нонна Смыр и Марина Тания намереваются обжаловать решения суда первой инстанции в Касационной коллегии Верховного Суда Абхазии.

Напоминаем, что оппозиционные активисты были задержаны за участие в митинге 21 декабря 2021 года и обвиняются в государственном перевороте, участии и организации массовых беспорядков.