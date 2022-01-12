 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МЕЖДУ «АМЦАХАРА» И «АРУАА»

Новости Среда, 12 января 2022 15:58
Оцените материал
(0 голосов)
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МЕЖДУ «АМЦАХАРА» И «АРУАА»

Сухум. 12 января 2022. Абхазия-Информ. В Общественной палате Абхазии прошла встреч представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии.

Участники диалога обсудили пути выхода из политического кризиса.

Старейший член ОП РА, экс-спикер Парламента Сократ Джинджолия после встречи сказал журналистам, что между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями".

"Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – подчеркну Сократ Джинджолия.

.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМСКОМ СУДЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА 21 ДЕКАБРЯ В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВТОДОРОГИ В СЕЛЕ МАРКУЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.