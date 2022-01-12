В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МЕЖДУ «АМЦАХАРА» И «АРУАА»

Сухум. 12 января 2022. Абхазия-Информ. В Общественной палате Абхазии прошла встреч представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" с членами Общественной палаты Абхазии.

Участники диалога обсудили пути выхода из политического кризиса.

Старейший член ОП РА, экс-спикер Парламента Сократ Джинджолия после встречи сказал журналистам, что между сторонами состоялся "полезный обмен мнениями".

"Люди старались выработать пути, которые сблизили бы наше общество, чтобы все силы общества были направлены на пользу нашего государства", – подчеркну Сократ Джинджолия.

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