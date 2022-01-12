В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВТОДОРОГИ В СЕЛЕ МАРКУЛА
Сухум. 12 января 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу по вопросу реализации мероприятия Инвестиционной программы социально-экономического развития республики в селе Маркула.
На встрече присутствовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, глава села Маркула Анри Хурхумал, жители села Джумбер Зухба и Руслан Гергия.
В Инвестпрограмме 2022 года запланировано мероприятие по капитальному ремонту автодорожного полотна в селе на сумму 16 млн рублей.
В рамках встречи обсудили актуальность ремонта, определили наиболее важный и требующий восстановления участок дороги. Так, в конце первого квартала 2022 года в Маркуле будет завершён капремонт дороги протяженностью 3600 метров ( 15 500 квадратных метром).
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