ЧЕРНОМОРЭНЕРГО ИЗ-ЗА НАГРУЗОК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПС СУХУМ 1

Сухум. 12 января 2022. Абхазия-Информ. РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» сообщает, что в связи с высокими нагрузками на ПС Сухум-1 вводятся ограничения на подачу электроэнергии по следующему графику.

Трансформатор Т-1

С 17.00 до 18.00 - 26 фидер (район СОИ) С 18.00 до 19.00 - 26 фидер (ул. Имама Шамиля, ул. Вардания, ул. Амичба) С 19.00 до 20.00 26 фидер (район Сухумприбора, ул. Чачба) С 20.00 до 21.00 - 37 фидер (ул. Семерджиева, ул. Мери Авидзба) С 21.00 до 22.00 - 41 фидер (ул. Назадзе, Старый посёлок) С 22.00 до 23.00 - 28 фидер (центр города) С 23.00 до 0.00 - 33 и 40 фидеры (Яштуха, район интерната)

Трансформатор Т-2

С 18.00 до 19.00 - 17 фидер (район Вокзала) С 19.00 до 20.00 - 17 фидер (район Депо, ул. Почтовая) С 20.00 до 21.00 - 18 фидер (центр города) С 21.00 до 22.00 - 38 фидер (район Депо, район Кинопроката) С 22.00 до 23.00 - 29 фидер (ЖД - тяга) С 23.00 до 0.00 - 25 фидер (ул. Титова, район Пивзавода)