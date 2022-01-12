ОППОЗИЦИЯ СЧИТАЕТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА 21 ДЕКАБРЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫМИ

«Я присутствовал вчера на всех судебных заседаниях над задержанными по событиям 21 декабря, в числе которых два моих помощника. Первый процесс над Цвижба закончился решением суда о лишении свободы сроком на 1 месяц 15 дней. Второй процесс над Инапшба завершился отсрочкой судебного заседания на 72 часа по ходатайству адвоката в связи с состоянием здоровья ее подзащитного. Хочу прояснить, что у задержанного отсутствует одно легкое. Третий процесс, закончился арестом Тания на 15 суток. Также хочу отметить, что ему постоянно требуется медицинская помощь, поскольку у него отсутствует одна почка. Четвертый процесс над Сурмава также отсрочен на 48 часов по техническим причинам. В результате пятого процесса Джопуа присудили домашний арест. На мой взгляд, преследование данных лиц является политическим давлением, а сами они – политическими заключенными». При этом Кварчия отметил, что по предварительной информации на одного задержанного якобы было оказано давление. Член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания пояснил, почему оппозиция считает преследования участников митинга политически мотивированными и озвучил пути выхода из политического кризиса, предлагаемые оппозицией: «Неправильно переводить события 21 декабря в разряд хулиганства или нарушения общественного порядка. Люди кидали камни в автобусы не потому, что они хотели что-то украсть или разрушить, а чтобы выразить несогласие с действиями властей, которые загородились этими автобусами от митингующих. Протесты не вырастают на ровном месте, для этого существует питательная среда. Люди не удовлетворены экономическим, социальным и другими ситуациями в стране, поэтому они выходят на митинги и выражают свое несогласие». Представитель «Аруаа» считает, что когда действующая власть преследуют одних граждан, но не преследует за подобные и более тяжкие преступления других граждан, то это свидетельствует о политических мотивах преследования. «В этот кризисный период надо не искать виноватых, а сесть за стол переговоров и найти пути к общенациональному компромиссу, разработать дорожную карту, которая будет двигать нас к цивилизованной форме развития государства», – подчеркнул он. Бжания от лица оппозиции предупредил власти: «Если аресты и преследования по политическим мотивам не будут прекращены, тогда мы подадим такие же иски на людей, которые совершали такие же и более тяжкие правонарушения в 2014-ом, 2016-ом, 2020-ом годах. Материалы по этим делам есть, срока давности у них нет. Некоторые люди тогда получили тяжкие и особо тяжкие увечья. Если мы преследуем людей, которые совершают противоправные действия, то давайте преследовать всех без исключения». По исключения». По мнению Ахры Бжания, правящая власть должна заключить договор с оппозицией об отказе от радикальных методов политической борьбы и выработке дорожной карты политического развития Абхазии. «Черновик подобного документа уже подготовлен оппозицией, мы готовы обсудить его содержание вместе с политическими оппонентами. Соглашение будет состоять из двух частей: отказ от агрессивной формы политической борьбы в пользу цивилизованных форм протеста с вытекающей амнистией всех участников митингов, а также подписание меморандума - дорожной карты с предложениями по формированию органов власти и нормативной базы», - отметил Бжания.

Источник АПСНЫПРЕСС.