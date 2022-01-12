БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: АБХАЗСКОЙ ЭКС-ОППОЗИЦИИ ПРИГРОЗИЛИ УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ

Сухум. 12 января 2022. Абхазия-Информ. Если участники митинга в Сухуме 21 декабря, задержанные 8 января, не будут освобождены, то объединенная оппозиция Абхазии будет инициировать возбуждение уголовного дела против участников и организаторов государственного переворота 9 января 2020 года. Об этом заявили на пресс-конференции 12 января член высшего совета «Аруаа» Ахра Бжания и депутат парламента Гиви Кварчия. Сообщает информационное агентство EADaily.

«Материалы по этим делам есть, срока давности у них нет. Некоторые люди тогда получили тяжкие и особо тяжкие увечья, среди них и представители правоохранительных органов. Если мы преследуем людей, которые совершают противоправные действия, то давайте преследовать всех без исключения», — говорит Бжания.

Он рассказал о встрече в Общественной палате представителей оппозиции и проправительственной партии «Амцахара».

Бжания отметил, что оппозиция выступает с инициативой подписания общественного договора с властью.

«В этот кризисный период надо не искать виноватых, а сесть за стол переговоров и найти пути к общенациональному компромиссу, разработать дорожную карту, которая будет двигать нас к цивилизованной форме развития государства», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало EADaily, 11 января в Сухумском городском суде состоялись заседания, на которых избраны меры пресечения в отношении принимавших участие в митинге оппозиционных политических сил 21 декабря. На 15 суток, до 23 января, арестован Аслан Тания. В отношении Рамаза Джопуа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Заключен под стражу до 22 февраля Батал Цвижба.

Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному участнику протестной акции в Сухуме Баграту Сурмава отложили до 13 января. Перенесено и судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении Анрика Инапшба в связи с его плохим самочувствием.

8 января прокуратура Сухума в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителей власти, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий, по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 («Массовые беспорядки») и частью 1 статьи 320 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РА, задержала четверых подозреваемых. На следующий день был задержан еще один участник митинга.

Как отмечают местные жители, для Абхазии, в которой президентов в последние годы досрочно смещают после народных сходов и митингов, это беспрецедентный случай, когда задерживают оппозиционеров. Правда, есть оговорка относительно героя ДНР Ахры Авидзба и его товарищей. Их задержали за попытку госпереворота, но судили за незаконное хранение оружия и освободили.

Напомним также, что в январе 2020 года протесты в Сухуме организовывали сторонники оппозиции, сегодня уже находящейся у власти. Под давлением оппозиции тогда, спустя три месяца после инаугурации, ушел президент Рауль Хаджимба.