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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Среда, 12 января 2022 23:22
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СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 12 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 470 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38673 человека. Зарегистрировано 567 летальных случаев. Выздоровели 32289 человек.

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