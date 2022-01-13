ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА АБХАЗИИ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. В ходе состоявшейся рабочей встречи председатель Пенсионного фонда Республики Абхазия Денис Гулария доложил Премьер-министру Александру Анкваб об итогах работы в 2021 году.

По оценке руководителя ПФ, динамика поступлений страховых взносов в прошедшем году была неплохой (в 2019 году – 845 млн 753 тыс рублей, в 2020 году – 829 млн 203 тыс рублей, в 2021 году – 1 млрд 40 млн рублей). Однако с учетом возросших государственных расходов на социальное обеспечение населения бюджет фонда не сумел выполнить обязательства в полном объеме.

Так, при запланированном на 2021 год 1 млрд 253 млн 541 тыс рублей общая сумма поступлений составила 1 млрд 211 млн (с учетом межбюджетных трансфертов) рублей (96,6%). Переходящий долг по пенсионным выплатам составил 32 млн рублей. Эта сумма, по словам руководителя ПФ республики, будет выплачена получателям до конца января текущего года.

Запланированные на 2021 год межбюджетные трансферты в сумме 170 млн 415 тыс рублей были осуществлены в полном объеме.

В прошедшем году ежемесячные потребности по выплатам существенно выросли. По информации Дениса Гулария, на 31 декабря 2021 года всего зарегистрировано 48 тыс 517 получателей национальной пенсии и пособий, в их числе получатели доплат (по состоянию на 31 декабря 2020 года их было 47 тыс 419 человек). Количество пенсионеров, получающих ежемесячную доплату, на 31 декабря 2021 года зарегистрировано 10 тыс 228 человек (на 31 декабря 2020 года – 8 тыс 794 человека).

Премьер-министр поручил руководителю Пенсионного фонда усилить работу по возмещению задолженностей, образовавшихся в течение длительного времени, и свести до минимума задержки по выплатам пенсий и пособий.