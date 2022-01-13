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Абхазия Информ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Новости Четверг, 13 января 2022 14:31
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями коммунальных служб города. В отличие от большинства сухумчан, которые десять дней отдыхали от работы в кругу семьи и друзей, у сотрудников коммунальных служб столицы и управ микрорайонов не было праздничных выходных дней.

Все они оперативно реагировали и устраняли аварийные проблемы. «Во многом работаете лучше, чем раньше, но в наступившем году мы должны стать еще лучше», - сказал, открывая совещание, Автандил Сурманидзе. Руководители городского хозяйства с сожалением констатировали: из-за того, что контейнеры заполняются строительным мусором - унитазами, раковинами, диванами и прочим ненужным хламом, - не поместившиеся туда пакеты с бытовыми отходами людям приходится оставлять рядом с урнами.

Так было недавно в одном из микрорайонов столицы, местный житель даже сфотографировал и выложил неприглядную картину в соцсеть, сетуя на коммунальщиков. «Через неделю нас ждут тысячи выброшенных елок, тогда-то и начнется для нас новый год», - пошутили коммунальщики. Они обращаются к населению с просьбой не закидывать, а складывать деревья рядом с контейнером, так как контейнер предназначен для бытовых отходов, а елки рабочие «Благоустройства» вручную положат в мусоровоз.

На совещании поднималась и тема беспризорных собак. Несмотря на то, что часть горожан высказываются за отстрел собак, Администрация Сухума гуманнее подходит к решению проблемы. Скоро запустят приют для бродячих собак. Отловом животных будет заниматься МУП «Благоустройство». Казалось бы, невозможно совместить два уклада жизни – городской и сельский. Но вот уже на протяжении 30 лет в Сухуме доказывают обратное, создавая при этом неудобства окружающим. Речь о тех, кто содержит домашний скот в столице. По словам директора муниципального предприятия «Благоустройство» Саида Кур-ипа, если проблема бесхозного скота в центральной части города практически решена, то она остается актуальной в Новом районе и на Маяке, где есть частный сектор. Автандил Сурманидзе сообщил на совещании, что гуманитарную муку от губернатора Краснодарского края раздадут малоимущим сухумским семьям по спискам управления соцобеспечения.

Источник: sukhumcity.info

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