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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 17 января 2022 13:26
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении жителя села Лыхны Гудаутского района Халваш Алхаса Эдуардовича 1989 г.р.

Гражданину Халваш вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Алхас Халваш был задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными Бзыпского отдела милиции УВД по Гагрскому району в ходе проводимых оперативных мероприятий на посту ГАИ «Бзыбь», в ходе личного досмотра у мужчины изъято сильнодействующее наркотическое средство «мефедрон» в крупном размере.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Алхаса Халваш по ч. 2 ст. 223 УК РА, расследует следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Органом предварительного расследования УВД по Гагрскому району принято к производству уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 223 УК РА в отношении жителя г. Гудаута Халия Астамура Хирсоновича 1972 г. р..

Гражданин Халия незаконно приобрел и хранил при себе без цели сбыта наркотическое   вещество "марихуана" до момента обнаружения и изъятия сотрудниками уголовного розыска Гагрского РУВД и патрульно-постовой службы в ходе проведенного личного досмотра.

Принадлежность изъятого у гражданина Халия вещества к наркотическому средству определена экспертами ЭКЦ МВД РА в результате проведенного исследования.

Астамур Халия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 17 января 2022 13:35

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