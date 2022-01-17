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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 38840 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 17 января 2022 13:17
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 38840 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 января 2022. Абхазия-информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 293 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 72 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 24, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента, женщины 71 и 68 лет, а также мужчина 65 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38840 человек. Зарегистрировано 572 летальных случая. Выздоровели 33027 человек.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 17 января 2022 13:20

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