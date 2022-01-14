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Абхазия Информ

АЛХАЗУРА СУЛЕЙМАНОВА ВСЕГДА БУДЕТ ПОМНИТЬ БЛАГОДАРНЫЙ НАРОД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 января 2022 16:39
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АЛХАЗУРА СУЛЕЙМАНОВА ВСЕГДА БУДЕТ ПОМНИТЬ БЛАГОДАРНЫЙ НАРОД АБХАЗИИ

Сухум. 14 января 2022. Абхазия-информ. Руководитель Благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербая и член фонда, бывший представитель президента Абхазии по взаимодействию с добровольцами Северного Кавказа Ляля Чамагуа выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Героя Абхазии, добровольца из Чечни Алхазура Сулейманова.

«Ушёл из жизни Алхазур Сулейманов. Он был одним из символов добровольцев, поддержку и помощь которых невозможно переоценить. Вряд ли в стране есть тот, кого не трогал и не трогает удивительный танец Алхазура - танец бойца, потерявшего в боях ногу, но не сломленного духом. Он был в рядах первых добровольцев, пришедших на помощь Апсны, и прошёл всю войну. Человек необыкновенной силы духа и воли, он, потеряв в бою ногу, сам, без какой-либо помощи (считая, что помощь больше нужна другим раненым), прошёл и прополз более 10 километров до пункта оказания помощи.    

Героя Абхазии Алхазура Сулейманова всегда будет помнить благодарный народ Абхазии», - отмечается в тексте соболезнования.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алхазур Сулейманов умер 13 января от коронавирусной инфекции.

Источник: Апсадшьил-инфо.

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