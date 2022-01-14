ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СНАБЖЕНИЯ МЕДИКАМЕНТАМИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ «АБХАЗФАРМАЦИИ»

Сухум. 14 января 2022. Абхазия-информ. Общий объем поставленных РУП «Абхазфармация» медикаментов и расходных материалов лечебно-профилактическим учреждениям Минздрава республики и физическим лицам составил 353 млн 163 тыс. рублей, в том числе: по линии борьбы с коронавирусной инфекцией – на сумму 225 млн 35 тыс. рублей (в том числе на приобретение биопрепаратов «Актемра», «Артлегия» и др.) – более 55 млн рублей; на обеспечение потребностей лечебно-профилактических учреждений Минздрава Абхазии, не связанных с COVID-19, – на сумму 49 млн.150 тыс. рублей; по программе лечения туберкулеза поставлено медикаментов на сумму 7 млн руб.; приобретение сильнодействующих и обезболивающих препаратов обошлось в 6 млн 626 тыс. рублей.

Об это сообщил гендиректор государственной фармацевтической компании Рустам Адлейба на встрече с премьер-министром Александром Анквабом, посвященной итоги деятельности РУП в 2021 году.

В рамках реализации соглашения с Россией о льготном обеспечении отдельных категорий граждан поставлено лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму 44 млн 476 тыс. рублей. По прямому контракту с немецкой компанией OttoBock в рамках реализации программы «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.» в Гагрский Республиканский реабилитационный центр было поставлено расходных материалов для протезирования на сумму 10 млн 121 тыс. рублей.

Кроме того, оказана помощь медикаментами физическим лицам на общую сумму 10 млн 753 тыс. рублей. РУП «Абхазфармация» также осуществляло поставки медикаментов и расходных материалов в Сухум и районные медицинские учреждения: г. Сухума - на сумму 27 млн 477 тыс. руб., Гагрской ЦРБ - на сумму 2 млн 46 тыс. руб. , Очамчырской ЦРБ - на сумму 2 млн 646 тыс. руб., Ткуарчальской ЦРБ - на сумму 454 тыс. руб. По программам внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования в 2021 г. расходы РУП «Абхазфармацея» составили 37 млн 580 тыс. руб. , а по линии Государственного внебюджетного фона инвалидов Отечественной Войны народа Абхазии - 46 млн 641 тыс. руб.

Как отметил руководитель госпредприятия Рустам Адлейба, расходы государства по обеспечению лечебно-профилактических учреждений и оказанию помощи гражданам носят беспрецедентный высокий характер. При этом Рустам Адлейба отметил, что накопившаяся общая задолженность государства перед РУП «Абхазфармация» за поставленные в страну медикаменты и медицинские изделия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 55 млн рублей. Премьер-министр поручил руководителю фармпредприятия продолжать активную работу по обеспечению надежных запасов медикаментов и расходных материалов с учетом эпидемиологической ситуации в стране, искать надежные каналы их поставок с гарантией качества медпрепаратов.