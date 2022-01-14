ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ГЕРОЯ АБХАЗИИ АЛХАЗУРА СУЛЕЙМАНОВА
Сухум.14 января 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Алхазура Сулейманова.
В тексте соболезнования, опубликованном на Официальном сайте Главы государства, говорится:
«С прискорбием узнал о кончине Героя Абхазии Алхазура Сулейманова.
Его уход из жизни стал тяжелой утратой для всех нас. Алхазур Сулейманов был человеком слова и дела. Мы знали и будем помнить его как достойнейшего человека, который в сложнейший период для народа Республики Абхазия, пришел по зову сердца к нему на помощь и связал с ним свою жизнь.
Добрая память об Алхазуре Сулейманове навсегда останется в наших сердцах.
В этот тяжелый час выражаю свои глубокие соболезнования и слова поддержки родным, близким, всем, кто знал Алхазура Сулейманова».
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