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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ГЕРОЯ АБХАЗИИ АЛХАЗУРА СУЛЕЙМАНОВА

Новости Пятница, 14 января 2022 12:19
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ГЕРОЯ АБХАЗИИ АЛХАЗУРА СУЛЕЙМАНОВА

Сухум.14 января 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования семье Алхазура Сулейманова.

В тексте соболезнования, опубликованном на Официальном сайте Главы государства, говорится:

«С прискорбием узнал о кончине Героя Абхазии Алхазура Сулейманова.

Его уход из жизни стал тяжелой утратой для всех нас. Алхазур Сулейманов был человеком слова и дела. Мы знали и будем помнить его как достойнейшего человека, который в сложнейший период для народа Республики Абхазия, пришел по зову сердца к нему на помощь и связал с ним свою жизнь.

Добрая память об Алхазуре Сулейманове навсегда останется в наших сердцах.

В этот тяжелый час выражаю свои глубокие соболезнования и слова поддержки родным, близким, всем, кто знал Алхазура Сулейманова».

                                                                                                   

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