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Абхазия Информ

ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ

Новости Пятница, 14 января 2022 12:02
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ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ

Сухум.14 января 2022. Абхазия-Информ. 13 января 2022 года в прокуратуру города Сухум с заявлениями о явке с повинной обратились ряд представителей оппозиционных сил. Текст поданных указанными гражданами заявлений содержит информацию о том, что каждый из них 21 декабря 2021 года являлся участником акции протеста, проходившей у здания драматического театра им. С.Чанба, в связи с чем, просят считать их заявления как добровольное сообщение о преступлении и принять соответствующие меры реагирования.

В связи с поданными заявлениями, органом предварительного следствия упомянутые граждане были допрошены в качестве свидетелей, однако факт организации массовых беспорядков, либо своего участия в массовых беспорядках, имевших место у комплекса правительственных зданий в тот же день, 21 декабря 2021 года, не подтвердили. Между тем, статья 141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия (явка с повинной) предполагает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

В настоящее время органом предварительного следствия продолжается работа, направленная на сбор доказательств, в том числе изобличающих организаторов массовых беспорядков, к которым при наличии достаточных правовых оснований, будут применены меры уголовно-процессуального характера.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 14 января 2022 12:06

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