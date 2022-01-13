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Абхазия Информ

95 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Новости Пятница, 14 января 2022 00:35
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95 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 371 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 95 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 60 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ - 9 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1959 года рождения.

В Сухмской инфекционной больнице умерла женщина 1938 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38768 человека. Зарегистрировано 569 летальных случаев. Выздоровели 32539 человек.

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