АДГУР АРДЗИНБА: МЫ ЗДЕСЬ БУДЕМ НАХОДИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ УСЛЫШИМ О СУДЬБЕ СВОИХ СОРАТНИКОВ

"Правосудие должно быть, в первую очередь, справедливым. Митинг организовали мы. Если что-то там и происходило противоправное, то нужно начинать с тех, кто это организовал.

Если правоохранительная система считает, что кого-то нужно наказывать, вот мы. А тех ребят нужно освободить, тем более некоторых серьезные проблемы со здоровьем.

Для того, чтобы ты имел право кого-то наказывать, ты сам должен нести ответственность за поступки. Я не хочу сейчас напоминать о том, как вело свою оппозиционную деятельность действующее руководство страны.

Мы здесь будем находиться до тех пор, пока не услышим о судьбе своих соратников. Этих людей на митинг пригласил я. И, в первую очередь, я должен нести ответственность".