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ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

УМЕР ГЕРОЙ АБХАЗИИ АЛХАЗУР СУЛЕЙМАНОВ

Новости Четверг, 13 января 2022 23:00
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Сухум. 13 января2022.Абхазия-Информ. Сегодня в Гудаутском ковид-госпитале скончался Герой Абхазии Алхазур Сулейманов.

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