УМЕР ГЕРОЙ АБХАЗИИ АЛХАЗУР СУЛЕЙМАНОВ
Новости Четверг, 13 января 2022 23:00
Сухум. 13 января2022.Абхазия-Информ. Сегодня в Гудаутском ковид-госпитале скончался Герой Абхазии Алхазур Сулейманов.
Сухум. 13 января2022.Абхазия-Информ. Сегодня в Гудаутском ковид-госпитале скончался Герой Абхазии Алхазур Сулейманов.
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